Gigabyte GA-C807N et C847N : du Mini ITX avec un Celeron intégré

Gigabyte a ajouté deux nouvelles cartes mères Mini ITX au sein de son catalogue : la GA-C807N et la GA-C847N. Le premier modèle embarque un processeur Celeron 807 d'Intel (un seul coeur) cadencé à 1,5 GHz, tandis que le second dispose d'un Celeron 847 (deux coeurs) fonctionnant à 1,1 GHz. Tous deux sont de la génération Sandy Bridge.

Les deux cartes mères GA-C807N et GA-C847N sont au format Mini ITX et disposent du chipset NM70 d'Intel. Le système de refroidissement du processeur est similaire pour ces deux modèles, il s'agit d'un simple dissipateur en aluminium qui est surmonté d'un ventilateur à trois broches. Malheureusement, le constructeur ne communique aucune information supplémentaire à son sujet. Reste à voir s'il ne sera pas trop dérangeant pour les oreilles.

À gauche la carte mère GA-C807N et à droite, la GA-C847N de Gigabyte

Elles proposent deux emplacements pour de la mémoire DDR3 (1066 et 1333 MHz), pour une capacité maximale de 16 Go, ce qui devrait suffire pour ce type de machine. En ce qui concerne les connecteurs S-ATA du modèle GA-C807N, nous en comptons trois en 3 Gbps et un seul en 6 Gb/s. De son côté, la GA-C847N perd juste un seul connectecteurs S-ATA 3 Gb/s, ce qui porte le nombre à deux seulement.

Nous signalerons qu'elles proposent toutes les deux un connecteur UDMA 133, mais son intérêt nous semble bien limité. De plus, elles ne proposent aucun connecteur PCIe, mais un simple et unique PCI.

Voici, ci-dessous, la composition du panel arrière pour ces deux cartes mères:

GA-C807N :

2 x PS/2 (clavier et souris)



4 x USB 2.0



1 x Port parallèle



1 x Port série



1 x VGA



1 x port réseau gigabit



3 x Prises audio jacks

GA-C847N :

2 x PS/2 (clavier et souris)



4 x USB 2.0



1 x eSATA 3 Gbps



1 x Port série



1 x VGA



1 x HDMI



2 x ports réseau gigabit



3 x Prises audio jack

Bien évidemment, elles utilisent certains systèmes phares de la firme, comme le système « Dual-Bios » (UEFI) et le « ON/OFF charge » qui consiste à recharger plus rapidement les appareils mobiles via un connecteur USB. Comme pour les autres modèles de la firme, nous retrouvons des composants de la norme « Ultra Durable 4 », signifiant qu'ils sont de meilleure qualité.

Pour le moment, Gigabyte n'a pas encore évoqué les tarifs, car la disponibilité ne devrait être effective qu'à partir de janvier 2013. Enfin, nous rappellerons que ECS est également présent dans ce secteur avec la carte mère NM70-I, tout comme Biostar avec la NM-70I-847. Sachez qu'elles tirent leur épingle du jeu en embarquant un connecteur PCIe x16 (câblé en x8).