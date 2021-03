Baldur's Gate : Enhanced Edition enfin disponible sur PC

Dans l'ombre de Far Cry 3, un autre jeu devient disponible aujourd'hui, et ravira certainement les plus nostalgiques, puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'une version remastérisée de Baldur's Gate, disponible pour PC, et très prochainement pour iPad, Mac OS X et Android.

Baldur's Gate : Enhanced Edition se veut graphiquement fidèle à l'opus original sorti en 1998 sur PC et apporte également son lot d'amélioration au jeu original. Ainsi outre le support de définitions d'écrans plus modernes, permettant des détails plus fins, trois nouveaux personnages seront disponibles : Dorn Il-Khan, Neera The Wild Mage et Rasaas yn Bashir. Une nouvelle aventure est également disponible et vous emmènera dans « The Black Pits » en vous promettant une durée de vie de six heures environ.

Une version pour iPad initialement prévue pour la fin du mois sera également disponible, avec vraisemblablement un peu de retard, ainsi qu'une version adaptée pour OS X. La mouture adaptée pour l'iPad proposera le même contenu que la version PC, à l'exception de deux personnages : Dorn et Neera qui ne seront disponibles que sous la forme de DLCs payants. Il est également intéressant de noter qu'un mode multijoueur commun à toutes les plateformes sera proposé.

Pour vous procurer ce jeu rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur son site officiel où vous pourrez le télécharger contre la somme de 19,99 $. Aucune installation de plateforme comme Steam ou Origin ne vous sera demandée. Mais avant de vous ruer dessus, nous vous invitons à jeter un coup d'oeil à la vidéo de gameplay préparée par l'éditeur.