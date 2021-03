Wikimedia et Framasoft demandent eux aussi votre soutien

Un besoin de 25 millions de $

Wikimedia, mère de très nombreux et populaires sites dans le monde entier tels que Wikipédia, Wiktionary, Wikimedia Commons, Wikibooks, Wikisource, Wikinews, Wikiversity, etc. a besoin de millions de dollars pour fonctionner. Dans un communiqué publié il y a deux jours, la fondation précise que sa dernière campagne vise à récolter 25 millions de dollars de dons.

Le but reste toujours le même : garder le modèle actuel intact, à savoir un accès libre et gratuit aux contenus des sites de Wikimedia, et n'afficher strictement aucune publicité. Mais faute de ressources publicitaires et avec des coûts de serveurs et de bande-passante non négligeables et de nombreux salaires à verser, les dons des internautes et d'entreprises sont indispensables.

L'an passé, 1,1 million de personnes ont donné en moyenne 30 dollars selon la fondation, ceci de quasi tous les pays du globe. Avec 800 serveurs et 150 employés, l'organisation à but non lucratif de Jimmy Wales espère bien rééditer son année 2011.

Si vous souhaitez réaliser un don en sa faveur, vous pouvez vous rendre sur dons.wikimedia.fr.

De nombreux projets libres à financer

Du côté de Framasoft, la logique est similaire, même si l'association est bien évidemment moins importante que Wikimedia. Néanmoins, Framasoft attire chaque mois un million de visites et est surtout à l'initiative d'une vingtaine de projets, dont FramaKey (package de logiciels libres sur clé USB), FramaDVD (sorte de FramaKey version DVD), FramaBook (livres libres), FramaPack (pack de logiciels libres pour Windows), FramaTube (vidéos sur le libre), FramaPad, FramaDate, etc.

Créé en 2001, Framasoft est incomparable avec Wikimedia. Le site ne compte qu'une poignée de serveurs et n'emploie que très peu de personnes de façon permanente. Toutefois, afin d'assurer son avenir et ses ambitions, l'association compte bien recruter.

Framasoft rappelle que du fait de son statut, un don de 10 euros ne vous coûtera en réalité que 3,40 euros grâce aux déductions fiscales.

Pour envoyer un don à l'association, il suffit de cliquer sur soutenir.framasoft.org.