Ultra HD (4K) : Sharp et Gigabyte annoncent des produits compatibles

Un peu plus d'un mois avant le CES 2013, Sharp dévoile de nombreuses informations au sujet de son prochain moniteur exploitant la norme « Ultra HD » (4K) : le PN-K321. Ce modèle d'une diagonale de 32 pouces affiche une définition native de 3840 x 2160 pixels. De son côté, Gigabyte signale que ses cartes mères de la série « TH » équipées de deux connecteurs Thunderbolt (Mini DisplayPort) sont également compatibles avec la « Ultra HD » via un nouveau BIOS.

Alors qu'il sera présenté lors du CES 2013 qui se déroule du 8 au 11 janvier prochain, Sharp lâche quelques informations sur son moniteur de 32 pouces qui est compatibles avec la norme « Ultra HD ». En effet, celui-ci affiche une définition très élevée, puisqu'elle est de 3840 x 2160 pixels. Sachez qu'il est équipé d'une dalle Izgo (rétroéclairage à LED), qui provient directement des usines de Sharp.

Le constructeur communique une luminosité de 250 cd/m² et un taux de contraste de 800:1, ce qui semble pour le moins réaliste et bon à signaler. Le temps de réponse est de 8 ms de gris à gris, un chiffre plutôt correct. Du côté de l'ergonomie, nous signalerons qu'il est possible de le faire pivoter à 90° (mode portrait).

Sa connectique se montre suffisante, puisqu'elle embarque un connecteur DisplayPort et deux HDMI. De plus, une prise audio jacks 3,5 mm est également disponible afin de relier son casque audio, par exemple. Pour information, ce moniteur dispose de deux haut-parleurs d'une puissance de 2 W chacun.

Le design est relativement classique, nous noterons que le pied est assez plat. En ce qui concerne les dimensions, elles sont de 750 x 35 x 441 mm, pour un poids de 7,5 kg. Quant à la consommation, elle s'élève à 120 W, ce qui est encore raisonnable pour un tel moniteur.

Sharp n'a pas encore évoqué le tarif, cela sera surement le cas lors du CES 2013. Néanmoins, il est bon de savoir que la production est actuellement de seulement 1500 unités par mois, la somme à débourser risque donc d'être salée. De plus, il sera disponible, dans un premier temps, au Japon en fevrier 2013.

Gigabyte : les cartes mères de la série TH sont compatibles avec la norme « Ultra HD »

Il y a quelques jours, Gigabyte a pour sa part annoncé que ses cartes mères de la série « TH » sont compatibles avec la norme « Ultra HD » grâce à la présence des deux connecteurs Thunderbolt (mini DisplayPort). Ainsi, en les utilisant tous les deux simultanément, cela permet d'obtenir une définition pouvant atteindre les 4096 x 2160 pixels.

Pour confirmer ses dires, Gigabyte a effectué des tests sur une carte mère GA-Z77MX-D3H TH, que nous avions récemment détaillée au sein de ce PCi Labs, en reliant les deux sorties vidéo à un moniteur FDH3601 d'Eizo via des adaptateurs Mini DP / DP. Des tests qui ont été fructueux, puisque la définition maximale annoncée est bien au rendez-vous.

Le tout est d'ores et déjà fonctionnel via une mise à jour du BIOS (F5). Reste que les moniteurs « Ultra HD » ne sont pas encore légion sur le marché, mais notre petit doigt nous dit que le CES qui se déroulera à Las Vegas en janvier prochain sera l'occasion pour de nombreux acteurs du marché de commencer à communiquer sur des produits compatibles qui vont tenter de nous séduire dans les mois et les années qui viennent.

Reste à voir si, après le passage à la HD, puis à la 3D, le consommateur aura encore le courage de porter de l'intérêt à l'Ultra HD. Sans doute faudra-t-il attendre la coupe de monde de football 2014 pour cela.